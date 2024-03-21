Capcom стала лучшим издателем видеоигр 2023 года на Metacritic | Источник: Чемпионат.com

При составлении рейтинга редакция отталкивалась не только от среднего балла игр компаний, но и от других показателей, включая процент тайтлов с негативными обзорами и количество проектов со средним баллом 90 и выше.

В 2023 году звание лучшего издателя видеоигр досталось Capcom, которая набрала 325,7 очков. На втором месте оказалась Raw Fury с 322 очка, а замкнула тройку лидеров Chorus Worldwide — она заработала 318,5 очков.

10 лучших издателей видеоигр 2023 года по версии Metacritic

Capcom — 325,7 очков Raw Fury — 318,6 очков Chorus Worldwide — 318,5 очков DANGEN Entertainment — 316,4 очка Annapurna Interactive— 313,6 очков Nintendo — 312,1 очко Aksys Games — 310,2 очка Bethesda Softworks — 308,3 очка Sega — 306,1 очка Thunderful — 303,3 очка