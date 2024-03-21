Capcom стала лучшим издателем видеоигр 2023 года на Metacritic
Агрегатор Metacritic составил ежегодный топ издателей видеоигр.
Агрегатор Metacritic составил ежегодный топ издателей видеоигр.
При составлении рейтинга редакция отталкивалась не только от среднего балла игр компаний, но и от других показателей, включая процент тайтлов с негативными обзорами и количество проектов со средним баллом 90 и выше.
В 2023 году звание лучшего издателя видеоигр досталось Capcom, которая набрала 325,7 очков. На втором месте оказалась Raw Fury с 322 очка, а замкнула тройку лидеров Chorus Worldwide — она заработала 318,5 очков.
10 лучших издателей видеоигр 2023 года по версии Metacritic
Интересно отметить, что компания Sony заняла в этом году только 13-ю строчку, хотя годом ранее была лидером рейтинга.