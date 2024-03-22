Российская Team Spirit стартовала с двух побед на мэйджоре по CS 2 в Копенгагене | Источник:

«Драконы» получили прямой инвайт во вторую стадию чемпионата мира и поэтому начали свои выступления только сегодня. Пятёрка Леонида Chopper Вишнякова выиграла матчи у Cloud9 (13:7) и бразильской Imperial Esports (13:2). Теперь для выхода в плей-офф Team Spirit остаётся выиграть один матч из трёх.