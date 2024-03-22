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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская Team Spirit стартовала с двух побед на мэйджоре по CS 2 в Копенгагене

Российский состав Team Spirit по Counter-Strike 2 одержал две победы на старте второй групповой стадии PGL Major Copenhagen 2024.

Российская Team Spirit стартовала с двух побед на мэйджоре по CS 2 в Копенгагене | Источник: Чемпионат.com

«Драконы» получили прямой инвайт во вторую стадию чемпионата мира и поэтому начали свои выступления только сегодня. Пятёрка Леонида Chopper Вишнякова выиграла матчи у Cloud9 (13:7) и бразильской Imperial Esports (13:2). Теперь для выхода в плей-офф Team Spirit остаётся выиграть один матч из трёх.

Две другие российские команды, Virtus.pro и Cloud9, закончили игровой день с результатом 1−1 и завтра проведут ещё по одной серии в формате best-of-1 (одна карта).

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 после выпуска новой версии игры вместо CS: GO. Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.

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