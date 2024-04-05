Российские киберспортсмены будут отбираться на чемпионат мира от азиатского региона

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сборная России будет принимать участие в отборочных матчах на чемпионат мира от азиатского региона. Об этом ТАСС сообщили в Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.

Спортсмены от ФКС России заявились на отборочные соревнования по всем видам программ.

«Безусловно, это хорошая новость для наших спортсменов. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы наши спортсмены смогли принять участие в чемпионате. При прохождении квалификации на чемпионат от европейского региона могли возникнуть трудности, включение наших спортсменов в азиатский квалификационный регион снимает эти проблемы и дает нашим спортсменам возможность, пройдя онлайн-этап, выйти на чемпионат мира через LAN-квалификации в Китае», — сообщил ТАСС президент ФКС России Дмитрий Смит.

Ранее пресс-служба Международной федерации киберспорта (IESF) сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы Федерации киберспорта Украины. Решение было принято в связи с тем, что ФКС России открыла свои представительства в новых регионах РФ.