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10:30 (мск), источник: ТАСС

Столяров: количество просмотров соревнований Игр будущего составляет 3,5 млрд

Соревнования проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Трансляции соревнований Игр будущего посмотрели 3,5 млрд раз. Об этом на открытой дискуссии «Наследие международного мультиспортивного турнира “Игры будущего” в рамках форума “Мы вместе. Спорт” рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

Соревнования проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в турнире приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

«Нам удалось выполнить и перевыполнить все показатели эффективности, — сказал Столяров. — Мы собрали 116 стран, но мы по-честному считали только спортсменов. Самое интересное, что в последние полтора месяца у нас были тренировки кибербезопасности, как защититься от вирусов и что делать, если отрубят провод. Возможно, стечение обстоятельств, наши тренировки помогли, никаких критических инцидентов у нас не было».

«Мы сделали 3,5 млрд просмотров, — добавил Столяров. — В цифровых форматах можно посчитать, у нас стояли счетчики, заводили туда всех, делали экскурсии, там были стримеры с счетчиками. Телевизор по-разному считается в разных странах. Кто-то сомневался, крутили пальцем у виска. Но мы все перепроверяем, сами себя аудируем, то есть все пересчитываем. Сейчас количество просмотров — 3,5 млрд».

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