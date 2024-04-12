Столяров: количество просмотров соревнований Игр будущего составляет 3,5 млрд

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Трансляции соревнований Игр будущего посмотрели 3,5 млрд раз. Об этом на открытой дискуссии «Наследие международного мультиспортивного турнира “Игры будущего” в рамках форума “Мы вместе. Спорт” рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

Соревнования проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в турнире приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

«Нам удалось выполнить и перевыполнить все показатели эффективности, — сказал Столяров. — Мы собрали 116 стран, но мы по-честному считали только спортсменов. Самое интересное, что в последние полтора месяца у нас были тренировки кибербезопасности, как защититься от вирусов и что делать, если отрубят провод. Возможно, стечение обстоятельств, наши тренировки помогли, никаких критических инцидентов у нас не было».