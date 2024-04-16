Россияне раскрыли свои предпочтения в видеоиграх | Источник: Чемпионат.com

Около 60% опрошенных предпочитают играть на ПК, в то время как менее четверти используют для гейминга ультрабуки или офисные ноутбуки, а 18% — игровые ноутбуки. Консоли в данном исследовании не рассматривались.

Примерно 58% респондентов предпочитают играть в выходные, а остальные выбирают для гейминга будни. При этом почти половина опрошенных — 47% — играют меньше одного часа в день, тогда как 39% выделяют на игры до четырёх часов.