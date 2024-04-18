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18:23 (мск), источник: ТАСС

Финал чемпионата России по компьютерному спорту пройдет во Владивостоке

Соревнования пройдут с 28 по 30 июня.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту пройдет с 28 по 30 июня во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

Чемпионат России пройдет по шести дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft II, Tetris и DCL — The Game.

«С 25 мая по 2 июня пройдут игры отборочного этапа, в котором примут участие официальные региональные сборные. По результатам отборов четыре лучших участника в каждой дисциплине выйдут в финальный этап. Матчи финального этапа пройдут во Владивостоке с 28 по 30 июня», — говорится в сообщении.

Общий призовой фонд чемпионата России составляет 5 млн рублей.

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