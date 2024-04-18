Финал чемпионата России по компьютерному спорту пройдет во Владивостоке

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту пройдет с 28 по 30 июня во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

«С 25 мая по 2 июня пройдут игры отборочного этапа, в котором примут участие официальные региональные сборные. По результатам отборов четыре лучших участника в каждой дисциплине выйдут в финальный этап. Матчи финального этапа пройдут во Владивостоке с 28 по 30 июня», — говорится в сообщении.