Гранд-финалы турниров от BLAST по Counter-Strike 2 будут проводиться в формате best-of-5 | Источник:

В анонсе отмечается, что применение такого формата финалов запланировано до конца сезона 2024 года. Это коснётся таких чемпионатов турнирного оператора, как BLAST Premier: Spring Final 2024, BLAST Premier: Fall Final 2024 и BLAST Premier: World Final 2024. Сохранит ли BLAST такой формат гранд-финалов для соревнований последующих лет, пока неизвестно.