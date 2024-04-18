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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Гранд-финалы турниров от BLAST по Counter-Strike 2 будут проводиться в формате best-of-5

Представители турнирного оператора BLAST объявили об изменении в формате решающих матчей на своих соревнованиях по Counter-Strike 2 — теперь гранд-финалы будут играться до трёх побед.

Гранд-финалы турниров от BLAST по Counter-Strike 2 будут проводиться в формате best-of-5 | Источник: Чемпионат.com

В анонсе отмечается, что применение такого формата финалов запланировано до конца сезона 2024 года. Это коснётся таких чемпионатов турнирного оператора, как BLAST Premier: Spring Final 2024, BLAST Premier: Fall Final 2024 и BLAST Premier: World Final 2024. Сохранит ли BLAST такой формат гранд-финалов для соревнований последующих лет, пока неизвестно.

Ранее финальные матчи на турнирах от BLAST проходили в best-of-3 формате. С чем связано решение организаторов соревнований обратиться к best-of-5, не сообщается. Ближайшим чемпионатом от турнирного оператора станет BLAST Premier: Spring Final 2024, который пройдёт с 12-го по 16 июня.

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