Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий переведены в инактив состава Cloud9 по CS2 | Источник: Чемпионат.com

Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

В анонсе говорится, что данное решение принято по обоюдному согласию сторон. Клуб готов рассмотреть трансферные предложения о переходе киберспортсменов в другие организации.

Также из Cloud9 уходит помощник тренера Иван F_1N Кочугов, который работал с составом практически 2 года. Кто заменит кадры, покинувшие коллектив, пока неизвестно.

Состав Cloud9 на данный момент: