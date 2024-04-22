Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий переведены в инактив состава Cloud9 по CS2
Профессиональные игроки Илья Perfecto Залуцкий и Абай HObbit Хасенов переведены из активного ростера Cloud9 по Counter-Strike 2 в запас.
Профессиональные игроки Илья Perfecto Залуцкий и Абай HObbit Хасенов переведены из активного ростера Cloud9 по Counter-Strike 2 в запас.
Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.
В анонсе говорится, что данное решение принято по обоюдному согласию сторон. Клуб готов рассмотреть трансферные предложения о переходе киберспортсменов в другие организации.
Также из Cloud9 уходит помощник тренера Иван F_1N Кочугов, который работал с составом практически 2 года. Кто заменит кадры, покинувшие коллектив, пока неизвестно.
Состав Cloud9 на данный момент:
Ранее киберспортсмен Денис electroNic Шарипов покинул Cloud9 и присоединился к составу Virtus.pro по Counter-Strike 2.