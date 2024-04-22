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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий переведены в инактив состава Cloud9 по CS2

Профессиональные игроки Илья Perfecto Залуцкий и Абай HObbit Хасенов переведены из активного ростера Cloud9 по Counter-Strike 2 в запас.

Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий переведены в инактив состава Cloud9 по CS2 | Источник: Чемпионат.com

Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

В анонсе говорится, что данное решение принято по обоюдному согласию сторон. Клуб готов рассмотреть трансферные предложения о переходе киберспортсменов в другие организации.

Также из Cloud9 уходит помощник тренера Иван F_1N Кочугов, который работал с составом практически 2 года. Кто заменит кадры, покинувшие коллектив, пока неизвестно.

Состав Cloud9 на данный момент:

Ранее киберспортсмен Денис electroNic Шарипов покинул Cloud9 и присоединился к составу Virtus.pro по Counter-Strike 2.

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