Team Spirit и Heroic разделили очки в матче группового этапа ESL One Birmingham 2024 | Источник: Чемпионат.com

Первая карта матча с Heroic из Перу проходила в равной борьбе, но после 40 минут игры «драконы» допустили ряд ошибок и были вынуждены признать поражение. На второй карте Team Spirit сразу оказались в роли отстающих, но смогли совершить камбэк и сравнять счёт в bo2-серии.

После небольшой паузы Heroic предстоит провести ещё один матч — с Xtreme Gaming из Китая, в то время как Team Spirit встретится с европейской Gaimin Gladiators.