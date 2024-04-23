Российские геймеры потратили на игры около 50 млрд рублей за квартал — исследование | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на онлайн-школы XYZ School. Эти данные компания получила в результате опроса 1000 игроков из России.

По данным опроса, в первом квартале каждого года наблюдается заметное увеличение спроса на видеоигры среди геймерской аудитории. Наибольшим спросом среди игроков в первые три месяца пользовались Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.