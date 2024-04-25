Российская BetBoom Team прошла в финал верхней сетки на ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

Слова игрока BetBoom Team Александра TORONTOTOKYO Хертека подтвердились: OG действительно оказалась «удобным соперником» для его коллектива. Российской команде удалось победить состав под руководством двукратного чемпиона The International Себастьяна Ceb Дебса по итогам трёх карт.

После уверенной победы на первой карте BB Team уступила оппоненту во второй игре, случайно взяв не того героя на стадии драфта. Затем российской команде удалось вернуться в матч на третьей карте, даже несмотря на тяжёлый старт.