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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская BetBoom Team прошла в финал верхней сетки на ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

Состав BetBoom Team победил европейский ростер OG со счётом 2:1 в полуфинале верхней сетки плей-офф турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2.

Российская BetBoom Team прошла в финал верхней сетки на ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

Слова игрока BetBoom Team Александра TORONTOTOKYO Хертека подтвердились: OG действительно оказалась «удобным соперником» для его коллектива. Российской команде удалось победить состав под руководством двукратного чемпиона The International Себастьяна Ceb Дебса по итогам трёх карт.

После уверенной победы на первой карте BB Team уступила оппоненту во второй игре, случайно взяв не того героя на стадии драфта. Затем российской команде удалось вернуться в матч на третьей карте, даже несмотря на тяжёлый старт.

В итоге OG, которая попала на турнир благодаря тому, что российскую 1win отстранили от участия на чемпионате из-за визовых проблем, упала в нижнюю сетку, а BetBoom Team прошла в финал верхней сетки ESL One Birmingham 2024.

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