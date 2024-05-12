Команда MOUZ разгромила Team Vitality в финале ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2
12 мая завершился тор-турнир ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2.
12 мая завершился тор-турнир ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2.
Чемпионский титул завоевала европейская MOUZ, обыгравшая в гранд-финале Team Vitality со счётом 3:0.
В рамках решающей серии чемпионата MOUZ разгромила своих оппонентов, которые не проиграли ни одного противостояния на турнире до этого. Team Vitality остановилась на втором месте, заработав $ 80 тыс., а чемпионы соревнования получили приглашение на IEM Cologne 2024 и $ 170 тыс.
Итоги ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2:
Турнир ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 прошёл в LAN-формате в период с 23 апреля по 12 мая 2024 года. В рамках соревнования в Мальте 32 коллектива разыграли призовой фонд в размере $ 750 тыс.