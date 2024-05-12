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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Команда MOUZ разгромила Team Vitality в финале ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2

12 мая завершился тор-турнир ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2.

Команда MOUZ разгромила Team Vitality в финале ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 | Источник: Чемпионат.com

Чемпионский титул завоевала европейская MOUZ, обыгравшая в гранд-финале Team Vitality со счётом 3:0.

В рамках решающей серии чемпионата MOUZ разгромила своих оппонентов, которые не проиграли ни одного противостояния на турнире до этого. Team Vitality остановилась на втором месте, заработав $ 80 тыс., а чемпионы соревнования получили приглашение на IEM Cologne 2024 и $ 170 тыс.

Итоги ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2:

Турнир ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 прошёл в LAN-формате в период с 23 апреля по 12 мая 2024 года. В рамках соревнования в Мальте 32 коллектива разыграли призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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