Команда MOUZ разгромила Team Vitality в финале ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2

В рамках решающей серии чемпионата MOUZ разгромила своих оппонентов, которые не проиграли ни одного противостояния на турнире до этого. Team Vitality остановилась на втором месте, заработав $ 80 тыс., а чемпионы соревнования получили приглашение на IEM Cologne 2024 и $ 170 тыс.