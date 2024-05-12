Российская Virtus.pro выбила HEROIC с турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

«Медведи» обыграли южноамериканскую HEROIC со счётом 2:0, выбив оппонентов с турнира в Румынии. Что касается VP, российский ростер на данный момент идёт со счётом 1:2 в рамках соревнования и всё ещё находится в одном шаге от вылета с PGL Wallachia Season 1.