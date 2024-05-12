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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская Virtus.pro выбила HEROIC с турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

Российский коллектив Virtus.pro заработал первую победу в рамках чемпионата PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Российская Virtus.pro выбила HEROIC с турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

«Медведи» обыграли южноамериканскую HEROIC со счётом 2:0, выбив оппонентов с турнира в Румынии. Что касается VP, российский ростер на данный момент идёт со счётом 1:2 в рамках соревнования и всё ещё находится в одном шаге от вылета с PGL Wallachia Season 1.

До этого Virtus.pro проиграла таким командам, как Team Spirit и Shopify Rebellion. В следующем раунде коллектив из России столкнётся с европейской Team Secret, также имеющей на счету 1 победу и 2 поражения на PGL Wallachia Season 1.

Ранее «медведи» обновили состав по Dota 2 — 26-летнего Олега sayuw Каленбета заменил 21-летний Владислав Antares Кертман.

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