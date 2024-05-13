Российская Virtus.pro вылетела с PGL Wallachia S1 по «Доте», уступив в 90-минутной игре | Источник: Чемпионат.com

Матч «мишек» против коллектива опытного Клемента Puppey Иванова начался неудачно, но после поражения на первой карте Virtus.pro смогла отыграться.

Последняя решающая игра продолжалась почти 90 минут и закончилась разменом тронами, но Secret оказалась сильнее.

Таким образом, Virtus.pro покидает турнир, заняв 12−14 место, а команда Team Secret послезавтра, 15 мая проведёт решающий матч за выход в плей-офф (соперник определится позже).