Team Spirit по CS 2 выиграла первый матч на BB Dacha в Белграде | Источник: Чемпионат.com

В стартовом матче группы B «драконы» уверенно переиграли другую отечественную команду — Aurora Gaming. И на карте Dust 2, и на Ancient пятёрка Леонида chopper Вишнякова создала себе комфортный отрыв по раундам — 13:8, 13:7.

Следующие свои матчи коллективы проведут завтра, 16 мая. Team Spirit сыграет с победителем серии MiBR — HEROIC за первое место в группе, а Aurora предстоит матч на вылет против проигравшего в этой паре.