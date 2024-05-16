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16:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Team Spirit прошла как минимум в топ-6 турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла свой первый матч в плей-офф топ-турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Team Spirit прошла как минимум в топ-6 турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

В первом раунде основной стадии чемпионата в Румынии «драконы» столкнулись с командой Aurora. Несмотря на поражение на первой карте противостояния, «спириты» смогли вернуться в серию и завершить матч в свою пользу.

Данная победа гарантирует Team Spirit попадание как минимум в топ-6 ивента. Следующим оппонентом российской команды станет Xtreme Gaming из Китая, которая не проиграла ещё ни одной карты в рамках PGL Wallachia Season 1.

Aurora же, в свою очередь, опускается в нижнюю сетку, где будет бороться с китайской G2.iG за возможность продолжить выступление на данном чемпионате.

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