Российская Team Spirit вошла в топ-3 на PGL Wallachia по «Доте» с призовым $ 1 млн

В матче нижней сетки пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова уверенно переиграла китайскую G2.iG в двух сетах. По итогу коллектив из Поднебесной занял 4 место и покинул турнир, заработав $ 80 тыс.
Завтра, 19 мая состоятся решающие матчи в рамках топ-турнира. Сначала Team Spirit сыграет против арабской Team Falcons, а позже победитель встретится в финале с Xtreme Gaming из Китая.
Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 проходит в Бухаресте с 10 по 19 мая. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн, $ 300 тыс. получит победитель.