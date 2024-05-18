Российская Team Spirit вошла в топ-3 на PGL Wallachia по «Доте» с призовым $ 1 млн | Источник: Чемпионат.com

В матче нижней сетки пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова уверенно переиграла китайскую G2.iG в двух сетах. По итогу коллектив из Поднебесной занял 4 место и покинул турнир, заработав $ 80 тыс.

Завтра, 19 мая состоятся решающие матчи в рамках топ-турнира. Сначала Team Spirit сыграет против арабской Team Falcons, а позже победитель встретится в финале с Xtreme Gaming из Китая.