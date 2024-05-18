Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Чехия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Франция
Словакия
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Родина
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Польша
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Дания
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Латвия
Швеция
Все события
21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская Team Spirit вошла в топ-3 на PGL Wallachia по «Доте» с призовым $ 1 млн

Состав Team Spirit по Dota 2 гарантированно займёт место в тройке лучших по итогам глобального чемпионата PGL Wallachia Season 1, проходящего в эти дни в столице Румынии.

Российская Team Spirit вошла в топ-3 на PGL Wallachia по «Доте» с призовым $ 1 млн | Источник: Чемпионат.com

В матче нижней сетки пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова уверенно переиграла китайскую G2.iG в двух сетах. По итогу коллектив из Поднебесной занял 4 место и покинул турнир, заработав $ 80 тыс.

Завтра, 19 мая состоятся решающие матчи в рамках топ-турнира. Сначала Team Spirit сыграет против арабской Team Falcons, а позже победитель встретится в финале с Xtreme Gaming из Китая.

Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 проходит в Бухаресте с 10 по 19 мая. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн, $ 300 тыс. получит победитель.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Квинси Промеса освободили из под стражи в ОАЭ!
Карена Хачанова могут отстранить от Олимпиады из-за поздравления на 9 мая
Как российскому спортсмену попасть на Олимпийские игры?
Казахстан проиграл третий матч подряд на ЧМ по хоккею
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь