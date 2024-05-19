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14:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Team Spirit прошла в гранд-финал турнира PGL Wallachia Season 1, обыграв Team Falcons

Российская Team Spirit прошла в гранд-финал турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Team Spirit прошла в гранд-финал турнира PGL Wallachia Season 1, обыграв Team Falcons | Источник: Чемпионат.com

В финале нижней сетки «драконы» встретились с Team Falcons, которая выступает на ивенте в Румынии с заменой. Team Spirit удалось одолеть команду Аммара ATF Ассафа в ходе напряжённой борьбы за выход в гранд-финал соревнования.

В итоге «соколы» в рамках PGL Wallachia Season 1 заняли третье место и заработали $ 120 тыс. Это будет первый гранд-финал тир-1 соревнования в этом сезоне, который пройдёт без Team Falcons.

Что касается Team Spirit, у российской команды обратная ситуация — гранд-финал PGL Wallachia Season 1 станет первым для «драконов» в текущем сезоне. В решающей серии ивента «спириты» встретятся с китайской Xtreme Gaming, которая ранее на этом турнире обыграла Team Spirit со счётом 2:0.

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