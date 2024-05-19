Команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Румынии
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российская команда Team Spirit выиграла турнир по компьютерной игре Dota 2 — PGL Wallachia Season 1, который прошел в Бухаресте.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российская команда Team Spirit выиграла турнир по компьютерной игре Dota 2 — PGL Wallachia Season 1, который прошел в Бухаресте.
Российский коллектив в гранд-финале победил китайскую команду Xtreme Gaming со счетом 3−2. Team Spirit представляют Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина).
За победу Team Spirit заработала 300 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составил миллион долларов.
Team Spirit является двукратным победителем The International — главного турнира по Dota 2. Первый чемпионский титул команда завоевала также в Бухаресте, завоевав рекордные для киберспорта 18,2 миллиона долларов.