Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гавр
Марсель
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Дженоа
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швейцария
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Словакия
Латвия
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Казахстан
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:15
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Все события
22:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Румынии

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российская команда Team Spirit выиграла турнир по компьютерной игре Dota 2 — PGL Wallachia Season 1, который прошел в Бухаресте.

Источник: Соцсети

Российский коллектив в гранд-финале победил китайскую команду Xtreme Gaming со счетом 3−2. Team Spirit представляют Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина).

За победу Team Spirit заработала 300 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составил миллион долларов.

Team Spirit является двукратным победителем The International — главного турнира по Dota 2. Первый чемпионский титул команда завоевала также в Бухаресте, завоевав рекордные для киберспорта 18,2 миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Валиева с допинговым баном — в шоу Навки. Ей точно за это ничего не будет?
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
К первым заявлениям много вопросов. Чего ждать от нового министра спорта
Вышла из режима супергероя. Как Анна Щербакова теряет время и деньги
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь