Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Финляндия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Казахстан
Польша
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Первая лига
20.05
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
20.05
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
20.05
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
20.05
Арсенал
Акрон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Великобритания
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Швеция
Франция
Футбол. Первая лига
20.05
Тюмень
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
20.05
СКА-Хабаровск
Алания
Все события
00:18 (мск), источник: БЕЛТА

Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию фиджитал-спорта

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции зарегистрировало общественное объединение «Белорусская федерация фиджитал-спорта», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минюст.

Источник: БЕЛТА

Как поясняется, общественное объединение создано для популяризации среди населения, подростков и молодежи фиджитал-спорта как массового вида спорта, пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни.

Его деятельность будет направлена на повышение образовательного уровня подростков и молодежи с помощью фиджитал-спорта для освоения ими новейших прикладных информационных и компьютерных технологий.

Новая федерация призвана содействовать интеграции в обществе, профессиональной подготовке, выявлению одаренной и талантливой молодежи и подростков для инновационных отраслей через участие в соревнованиях по фиджитал-спорту.

Кроме того, ее деятельность направлена на социальную адаптацию детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) посредством фиджитал-спорта.

Фиджитал-спорт — функционально-цифровое двоеборье (или многоборье), вид индивидуальной и командной соревновательной деятельности на основе классического спорта, киберспорта и цифровых технологий. В фиджитал-спорте используются разработки в области GameDev, киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий, искусственного интеллекта и развиваются несколько основных инновационных направлений или вызовов.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь