Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию фиджитал-спорта

Как поясняется, общественное объединение создано для популяризации среди населения, подростков и молодежи фиджитал-спорта как массового вида спорта, пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни.



Его деятельность будет направлена на повышение образовательного уровня подростков и молодежи с помощью фиджитал-спорта для освоения ими новейших прикладных информационных и компьютерных технологий.



Новая федерация призвана содействовать интеграции в обществе, профессиональной подготовке, выявлению одаренной и талантливой молодежи и подростков для инновационных отраслей через участие в соревнованиях по фиджитал-спорту.



Кроме того, ее деятельность направлена на социальную адаптацию детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) посредством фиджитал-спорта.



Фиджитал-спорт — функционально-цифровое двоеборье (или многоборье), вид индивидуальной и командной соревновательной деятельности на основе классического спорта, киберспорта и цифровых технологий. В фиджитал-спорте используются разработки в области GameDev, киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий, искусственного интеллекта и развиваются несколько основных инновационных направлений или вызовов.