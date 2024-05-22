17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Игровая индустрия в России отстаёт от мировой на 10−15 лет — эксперт

Недавно генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский принял участие в форуме «МедиаСиб-2024».

Игровая индустрия в России отстаёт от мировой на 10−15 лет — эксперт | Источник: Чемпионат.com

В ходе своего выступления Гореславский оценил состояние отечественной игровой индустрии. По его мнению, сфера видеоигр в России отстаёт от мировой на 10−15 лет.

Он заявил, что оборот от видеоигр в мире составляет миллиарды долларов, а устанавливают их — сотни миллионов человек ежедневно. Тем временем в России представлены продукты, которые скачивают только 100−150 тысяч пользователей.

Года через 4−5 мы сможем прийти к тому, чтобы граждане России играли в российские игры, и, более того, не просто варились в собственном соку, а могли продавать на рынке Африки, Латинской Америки и Азии.

В качестве примера успешного отечественного продукта Алексей Гореславский привёл Atomic Heart, которая вышла без поддержки ИРИ. Руководитель отметил, что игра несколько месяцев была номер один в Германии, Америке и других странах.

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