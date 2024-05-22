Игровая индустрия в России отстаёт от мировой на 10−15 лет — эксперт | Источник: Чемпионат.com

В ходе своего выступления Гореславский оценил состояние отечественной игровой индустрии. По его мнению, сфера видеоигр в России отстаёт от мировой на 10−15 лет.

Он заявил, что оборот от видеоигр в мире составляет миллиарды долларов, а устанавливают их — сотни миллионов человек ежедневно. Тем временем в России представлены продукты, которые скачивают только 100−150 тысяч пользователей.

Года через 4−5 мы сможем прийти к тому, чтобы граждане России играли в российские игры, и, более того, не просто варились в собственном соку, а могли продавать на рынке Африки, Латинской Америки и Азии.