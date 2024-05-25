В Петербурге открыли первый в России государственный центр киберспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Первый в стране государственный центр киберспорта начал работу в Северной столице. Площадку открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба городского правительства.

«Мы впервые в стране создали такой центр киберспорта практически с нуля. Очень важно, что он не коммерческий, а городской. Здесь можно тренироваться абсолютно бесплатно. В прошлом году провели капитальный ремонт, закупили необходимое оборудование и мебель», — цитирует губернатора пресс-служба.

Новая площадка открылась на базе центра «Физкультура и здоровье» в Красногвардейском районе города. Центр киберспорта рассчитан на детей старше 10 лет, в том числе сирот и оставшихся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей. «Здесь будут рады и ветеранам СВО и членам их семей. Здание оборудовано для маломобильных групп населения. Кроме того, проводятся занятия по компьютерной грамотности для людей серебряного возраста», — отмечают в администрации города.

Как подчеркнули в пресс-службе, центр оборудован компьютерной техникой профессионального уровня: игровыми приставками последнего поколения, современными мониторами и телевизорами, платформами виртуальной реальности с гарнитурами и профессиональной киберспортивной мебелью. Киберспортсмены смогут заниматься в зале на 30 игровых мест со сценой и экраном, в четырех залах для тренировок и в двух отдельных залах для командных соревнований. Обустроена зона активного отдыха на 10 игровых мест, серверная и сопутствующие помещения, а также «стримерская» (вещательная) с высокопроизводительной игровой станцией и двумя студийными микрофонами для ведения подкастов.

Глава города подарил центру сертификат на оборудование для обучения в техническом симуляторе управления FPV-дронами. По словам Беглова, центр будет способствовать приобщению детей к высоким технологиям и профессиям цифровой экономики, участвуя в воспитании кадров для обеспечения технологического лидерства России в будущем.