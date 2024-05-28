Российские команды Team Spirit и BetBoom Team получили прямые приглашения на The International 2024
Пресс-служба Valve объявила команды, получивших прямые приглашения на The International 2024.
Пресс-служба Valve объявила команды, получивших прямые приглашения на The International 2024.
Среди них есть две российские команды Team Spirit и BetBoom Team.
Также прямые приглашения получили Xtreme Gaming, Team Falcons, Team Liquid и Gaimin Gladiators.
Оставшиеся 10 мест будут разыграны в рамках региональных квалификаций, которые пройдут в июне.