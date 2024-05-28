08:27 (мск), источник: Sport24

Российские команды Team Spirit и BetBoom Team получили прямые приглашения на The International 2024

Пресс-служба Valve объявила команды, получивших прямые приглашения на The International 2024.

Российские команды Team Spirit и BetBoom Team получили прямые приглашения на The International 2024 | Источник: Sport24

Среди них есть две российские команды Team Spirit и BetBoom Team.

Также прямые приглашения получили Xtreme Gaming, Team Falcons, Team Liquid и Gaimin Gladiators.

Оставшиеся 10 мест будут разыграны в рамках региональных квалификаций, которые пройдут в июне.

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