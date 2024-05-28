Стало известно, в какие даты пройдет The International 2024 по Dota 2

Valve объявила расписание The International 2024 — главного турнира по Dota 2, который на этот раз пройдет в Копенгагене, Дания. Квалификационные матчи будут проходить с 3 по 23 июня, групповой этап и плей-офф — с 4 по 10 сентября, ну, а финальные матчи — с 13 по 15 сентября.