16:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, в какие даты пройдет The International 2024 по Dota 2

Valve объявила расписание The International 2024 — главного турнира по Dota 2.

Стало известно, в какие даты пройдет The International 2024 по Dota 2 | Источник: Спорт-Экспресс

Valve объявила расписание The International 2024 — главного турнира по Dota 2, который на этот раз пройдет в Копенгагене, Дания. Квалификационные матчи будут проходить с 3 по 23 июня, групповой этап и плей-офф — с 4 по 10 сентября, ну, а финальные матчи — с 13 по 15 сентября.

Официально: The International 2024 по Dota 2 пройдет в Копенгагене.

Некоторые команды уже получили приглашение на турнир — в их число попали российские BetBoom Team и Team Spirit.

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