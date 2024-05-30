Team Spirit обыграла FaZe и вышла в плей-офф IEM Dallas по CS 2 с первого места группы | Источник: Чемпионат.com

В решающей встрече группового этапа «драконы» столкнулись с европейским коллективом FaZe Clan. «Спириты» одолели команду под руководством Финна karrigan Андерсена со счётом 2:0 и заняли первое место в группе B.

В итоге Team Spirit начнёт своё выступление в плей-офф сразу с полуфинала. «Фейзам» же придётся принять участие в серии четвертьфинала, где их оппонентом станет коллектив, занявший третье место в группе A.