«Для меня это самый неудобный соперник»: Донк из Team Spirit — о составе VP по CS2

Для меня это самый неудобный соперник. Так что в данном случае можно сказать, что я провёл матч жизни. Иногда нам против них комфортно играть, но иногда — нет. Нам просто надо играть в свою игру, что мы и сделали. Я испытываю трудности против них, потому что они медленно играют. Также Jame круто передвигается по карте, поэтому мне довольно сложно выступать против него.