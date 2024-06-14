Virtus.pro проиграла дебютный матч команде Соло в отборочных к The International по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

В стартовом матче региональных отборочных к Инту в Восточной Европе «медведи» столкнулись с «пандами». Несмотря на то что Virtus.pro считалась явным фаворитом данных квалификаций, 9Pandas с лёгкостью справилась с оппонентом, закрыв VP со счётом 2:0.

В итоге Virtus.pro падает в нижнюю сетку и оказывается в одном шаге от вылета с соревнования. Следующим оппонентом «мишек» станет команда One Move.

Что касается 9Pandas, состав проходит во второй раунд верхней сетки, где встретится с победителем пары Yellow Submarine — L1GA TEAM.