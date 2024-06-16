18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Virtus.pro вылетела с квалификации на The International 2024 по Dota 2

Состав Virtus.pro по Dota 2 пропустит чемпионат мира The International 2024 в Копенгагене. В рамках региональной квалификации «медведи» уступили L1ga Team со счётом 0:2.

Virtus.pro вылетела с квалификации на The International 2024 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

Теперь на слот от нашего региона претендуют всего семь команд, включая Yellow Submarine, 1win и Natus Vincere. Обладатель путёвки в Данию определится 18 июня.

Напомним, в прошлом году Virtus.pro смогла попасть в топ-8 на The International, заработав более $ 84 тыс. призовых.

Участие в чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 примут 16 команд. В список попали шесть коллективов, получивших прямые инвайты — среди них российские Team Spirit и BetBoom Team. А остальные команды станут известны после завершения региональных отборочных.

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