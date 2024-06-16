Virtus.pro вылетела с квалификации на The International 2024 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

Теперь на слот от нашего региона претендуют всего семь команд, включая Yellow Submarine, 1win и Natus Vincere. Обладатель путёвки в Данию определится 18 июня.

Напомним, в прошлом году Virtus.pro смогла попасть в топ-8 на The International, заработав более $ 84 тыс. призовых.