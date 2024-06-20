00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Три игрока российской BetBoom Team в один день подняли 14 000 MMR в Dota 2

Три киберспортсмена из российской команды BetBoom Team по Dota 2 преодолели отметку в 14 тыс. MMR. Об этом рассказал менеджер коллектива Лука Lukawa Насуашвили.

Источник: AP 2023

По словам представителя клуба, три участника состава подняли 14 тыс. рейтинга в один день. Этими игроками оказались керри BetBoom Team Егор Nightfall Григоренко, мидер Данил gpk Скутин и саппорт Виталий Save Мельник.

На текущий момент Nightfall занимает второе место в топе европейского матчмейкинга Dota 2, а Save следует сразу за ним. Положение gpk в списке лидеров остаётся неизвестным.

До этого отметку в 14 тыс. удалось покорить лишь двум людям — керри команды Entity Алимжану watson Исламбекову и оффлейнеру Team Falcons Аммару ATF аль-Ассафу.

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