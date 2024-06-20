Три игрока российской BetBoom Team в один день подняли 14 000 MMR в Dota 2

По словам представителя клуба, три участника состава подняли 14 тыс. рейтинга в один день. Этими игроками оказались керри BetBoom Team Егор Nightfall Григоренко, мидер Данил gpk Скутин и саппорт Виталий Save Мельник.

На текущий момент Nightfall занимает второе место в топе европейского матчмейкинга Dota 2, а Save следует сразу за ним. Положение gpk в списке лидеров остаётся неизвестным.