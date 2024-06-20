Counter-Strike исполнилось 25 лет

«Создателями и идеологами, разработавшими первый Counter-Strike, стали Мин “Gooseman” Ли и Джесс “Cliffe” Клифф. Изначально CS не являлся самостоятельным проектом, а представлял собой мод для Half-Life. Поэтому неудивительно, что в первых бета-версиях текстуры и механика передвижения не напоминали привычный для всех фанатов шутер, который они знают сейчас.



Зимой 1999 года Мин Ли начал заниматься моделированием и программированием для своей новой, пока еще безымянной игры. Джесс Клифф оказывал ему помощь, а также занимался продвижением проекта. В середине марта того же года было придумано название для разработанного продукта — Counter-Strike, и появились первые сайты, посвященные ему. Ранняя бета-версия мода была выпущена 19 июня 1999 года, а уже немного позже заработали онлайн-сервера.



CS быстро завоевала популярность, так как являлась бесплатной и составляла конкуренцию крупным коммерческим проектам, как Quake III и Unreal Tournament. Весной 2000 года к разработке присоединилась компания Valve, которая пообещала материальную и моральную поддержку. Они выкупили игру, наняв Gooseman и Cliffe в свой штат, и 8 ноября 2000 года состоялся релиз Counter-Strike 1.0.



Первая версия игры содержала четыре карты: Siege, Mansion, Prison и Wpndepot, а также был доступен всего один режим — спасение заложников и девять видов оружия:

Glock-18;

USP;

M3 (Nova в CS2);

TMP (MP9 в CS2);

MP5-SD;

M4A1;

AWSM (AWP в CS2);

G3SG1;

M249.



Также стоит отметить, что в Counter-Strike из экипировки присутствовала только броня и световая граната, нож отсутствовал в ранних версиях шутера».