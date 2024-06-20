Counter-Strike исполнилось 25 лет
Вчера, 19 июня, был значимый день для всего сообщества Counter-Strike — любимая игра фанатов отпраздновала свое 25-летие.
Вчера, 19 июня, был значимый день для всего сообщества Counter-Strike — любимая игра фанатов отпраздновала свое 25-летие.
По этому поводу сайт Esports.ru опубликовал специальный материал, вспомнив, как все начиналось.
«Создателями и идеологами, разработавшими первый Counter-Strike, стали Мин “Gooseman” Ли и Джесс “Cliffe” Клифф. Изначально CS не являлся самостоятельным проектом, а представлял собой мод для Half-Life. Поэтому неудивительно, что в первых бета-версиях текстуры и механика передвижения не напоминали привычный для всех фанатов шутер, который они знают сейчас.
Зимой 1999 года Мин Ли начал заниматься моделированием и программированием для своей новой, пока еще безымянной игры. Джесс Клифф оказывал ему помощь, а также занимался продвижением проекта. В середине марта того же года было придумано название для разработанного продукта — Counter-Strike, и появились первые сайты, посвященные ему. Ранняя бета-версия мода была выпущена 19 июня 1999 года, а уже немного позже заработали онлайн-сервера.
CS быстро завоевала популярность, так как являлась бесплатной и составляла конкуренцию крупным коммерческим проектам, как Quake III и Unreal Tournament. Весной 2000 года к разработке присоединилась компания Valve, которая пообещала материальную и моральную поддержку. Они выкупили игру, наняв Gooseman и Cliffe в свой штат, и 8 ноября 2000 года состоялся релиз Counter-Strike 1.0.
Первая версия игры содержала четыре карты: Siege, Mansion, Prison и Wpndepot, а также был доступен всего один режим — спасение заложников и девять видов оружия:
Glock-18;
USP;
M3 (Nova в CS2);
TMP (MP9 в CS2);
MP5-SD;
M4A1;
AWSM (AWP в CS2);
G3SG1;
M249.
Также стоит отметить, что в Counter-Strike из экипировки присутствовала только броня и световая граната, нож отсутствовал в ранних версиях шутера».