Tundra Esports с тремя россиянами в составе вышла на The International 2024 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

В финальном матче региональной квалификации коллектив RAMZES666, 9Class и Pure победил PSG.Quest со счётом 2:1. Tundra увереннее провела первую и третью карту, испытав проблемы лишь во втором сете с оригинальным пиком.

Пятёрка Ивана Pure Москаленко стала последним участником чемпионата мира по Dota 2 от разработчиков из Valve. Всего на турнире сыграют 16 лучших команд планеты.