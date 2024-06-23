21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились все участники чемпионата мира The International 2024 по Dota 2

По итогам региональных квалификаций стали известны все 16 команд, которые примут участие в главном турнире года по Dota 2 — The International 2024 в Копенгагене.

Определились все участники чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 | Источник: Чемпионат.com

Среди участников есть три российских коллектива, а ещё за четыре команды выступает минимум один игрок из России. Всего их 18 — больше, чем от какой-либо другой страны.

Все участники The International 2024 по Dota 2:

  • Team Spirit (Россия) — прямой инвайт;
  • Xtreme Gaming (Китай) — прямой инвайт;
  • Team Falcons (Ближний Восток) прямой инвайт;
  • Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямой инвайт;
  • BetBoom Team (Россия) — прямой инвайт;
  • Entity (СНГ) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • 1win (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • Team Zero (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • G2.iG (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Talon Esports (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • Aurora Gaming (Таиланд) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • nouns (Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;
  • Heroic (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке;
  • beastcoast (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.

Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Копенгагене с 4 по 15 сентября. Призовой фонд и другие подробности будут объявлены позже.

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