Определились все участники чемпионата мира The International 2024 по Dota 2
По итогам региональных квалификаций стали известны все 16 команд, которые примут участие в главном турнире года по Dota 2 — The International 2024 в Копенгагене.
По итогам региональных квалификаций стали известны все 16 команд, которые примут участие в главном турнире года по Dota 2 — The International 2024 в Копенгагене.
Среди участников есть три российских коллектива, а ещё за четыре команды выступает минимум один игрок из России. Всего их 18 — больше, чем от какой-либо другой страны.
Все участники The International 2024 по Dota 2:
Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Копенгагене с 4 по 15 сентября. Призовой фонд и другие подробности будут объявлены позже.