Team Spirit вылетела с Riyadh Masters по Dota 2, заняв 7−8 место на турнире | Источник: Чемпионат.com

В турнире в рамках Кубка мира по киберспорта Team Spirit уступила арабскому ростеру PSG.Quest. «Драконы» выиграли первую карту за 20 минут, но затем проиграли два сета подряд и неожиданно вылетели с турнира.

PSG.Quest продолжит выступление на турнире завтра, сыграв в третьем раунде нижней сетки против Team Falcons.