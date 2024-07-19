Российская Virtus.pro вышла в полуфинал по Counter-Strike 2 на Кубке мира по киберспорту | Источник: Чемпионат.com

В четвертьфинале Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде «мишки» одержали волевую победу над европейским ростером Team Vitality. Первая карта, Mirage закончилась после трёх серий дополнительных раундов — 20:22, но затем Virtus.pro переломили ход встречи, выиграв два сета подряд — 13:7 на Inferno, 13:5 на Dust II.

Полуфинал EWC состоится завтра, 20 июля в 21:00 по мск — VP сыграет против G2, команды Ильи m0NESY Осипова. Участники второго полуфинала определятся позже сегодня: FURIA встретится с MOUZ, а NAVI — с FaZe Clan.