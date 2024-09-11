Российско-украинская команда Team Spirit вылетела с турнира The International по Dota 2

На турнире осталось три команды, в которых есть российские игроки: в верхней сетке встретятся Gaimin Gladiators (один русский игрок) и Tundra (два русских игрока), а в матче нижней сетки BetBoom Team, в составе которой четыре россиянина, сыграет с Team Falcons.