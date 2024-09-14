Team Liquid стала первым финалистом The International 2024 по Dota 2

Финал верхней сетки завершился со счётом 2:0 — это уже седьмой матч подряд, в котором для выявления сильнейшего не потребовалась третья карта. Все серии на «Роял Арене» неизменно заканчиваются результатом 2:0 в пользу одной из команд.