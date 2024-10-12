Украинские киберспортсмены отказались жать руки российским игрокам

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в июле 2024 года объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.