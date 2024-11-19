Международная федерация киберспорта отказалась отстранять Россию. Об этом просила Украина

Изначально президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит злился из-за того, что вопрос о возврате триколора не включили в перечень обсуждаемых на съезде в Саудовской Аравии. «Что же касается Международной федерации киберспорта, то сейчас у них полный беспредел. В список вопросов, которые обсуждаются на съезде, не включили наш. Правление IESF вынесло решение о нашем отстранении и выступлении под нейтральным флагом, а съезд должен это либо утвердить, либо снять. Правление понимает, что съезд займет нашу позицию, поэтому не включило этот вопрос в повестку», — отмечал Смит 12 ноября.