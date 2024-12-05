Состоялся релиз футбольного симулятора UFL от Криштиану Роналду

UFL — футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. Это сетевая игра, в которой геймеры могут собрать свой состав мечты в аналоге режима Ultimate Team из EA Sports FC. Одиночных режимов в проекте нет.