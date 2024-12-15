Российская Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Помимо чемпионского титула, «драконы» получат денежный приз в размере $ 500 тыс.
В финале пятёрка Леонида chopper Вишнякова одолела европейский ростер FaZe Clan со счётом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2).
FaZe Clan за второе место заработает $ 170 тыс. Третье место поделили две европейские команды — MOUZ и G2, в составе которой выступает российский снайпер Илья m0NESY Осипов.
Состав Team Spirit по Counter-Strike 2:
- Борис magixx Воробьёв (Россия);
- Мирослав zont1x Плахотя (Украина);
- Леонид chopper Вишняков, капитан (Россия);
- Данил donk Крышковец (Россия);
- Дмитрий shiro Соколов (Россия);
- Сергей hally Шаваев, главный тренер (Россия).
Чемпионат мира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. Общий призовой фонд мэйджора составил $ 1,25 млн.