Наша Team Spirit вновь лучшая в мире! Теперь — на мэйджоре по Counter-Strike 2

Сейчас Донку 17 лет, а он уже чемпион мира и, возможно, лучший игрок в Counter-Strike на этой планете. Данил сполна оправдал надежды менеджмента и очень быстро вырос из юного таланта в настоящую звезду — запредельная статистика уровня Симпла на его пике, нестандартное мышление и топовые хайлайты (только в финале он успел сделать эйс, в соло убив всю вражескую команду) прилагаются.