Российская команда Parivision по Dota 2 стала чемпионом турнира в Бангкоке

Российская команда, в составе которой выступали Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия), Владимир No[o]ne Миненко (Украина) и Ремко Crystallis Аретс (Нидерланды), в финале турнира обыграла Team Liquid из Западной Европы со счетом 3−1. Победители заработали 300 тысяч долларов. Финалисты — 175 тысяч.