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Российская команда Parivision по Dota 2 стала чемпионом турнира в Бангкоке

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский коллектив Parivision стал чемпионом турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

Источник: AP 2024

Российская команда, в составе которой выступали Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия), Владимир No[o]ne Миненко (Украина) и Ремко Crystallis Аретс (Нидерланды), в финале турнира обыграла Team Liquid из Западной Европы со счетом 3−1. Победители заработали 300 тысяч долларов. Финалисты — 175 тысяч.

Третье место на турнире заняла российская команда BB Team, в составе которой выступают Иван Pure Москаленко, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия), ростер получил 120 тысяч долларов призовых.

Четвертым стал российский коллектив Team Spirit в составе Алана Satanic Галлямова, Дениса larl Сигитова, Александра rue Филина, Ярослава Miposhka Найденова (все — Россия) и Абдималика Malik Сайлау (Казахстан), команда заработала 85 тысяч долларов.

ESL One Bangkok 2024 прошел с 9 по 15 декабря в Бангкоке. Коллективы разыграли призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.