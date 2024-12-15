Российская команда, в составе которой выступали Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия), Владимир No[o]ne Миненко (Украина) и Ремко Crystallis Аретс (Нидерланды), в финале турнира обыграла Team Liquid из Западной Европы со счетом 3−1. Победители заработали 300 тысяч долларов. Финалисты — 175 тысяч.
Третье место на турнире заняла российская команда BB Team, в составе которой выступают Иван Pure Москаленко, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия), ростер получил 120 тысяч долларов призовых.
Четвертым стал российский коллектив Team Spirit в составе Алана Satanic Галлямова, Дениса larl Сигитова, Александра rue Филина, Ярослава Miposhka Найденова (все — Россия) и Абдималика Malik Сайлау (Казахстан), команда заработала 85 тысяч долларов.
ESL One Bangkok 2024 прошел с 9 по 15 декабря в Бангкоке. Коллективы разыграли призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.