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В России вырос спрос на компьютерные клубы — выручка превысила 25 млрд рублей

Выручка компьютерных клубов в России в 2024 году достигла 25−26 млрд рублей, за последнее время число подобных заведений выросло до 3,3 тысяч. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика специализированного софта Langame.

Источник: Valve

Согласно статистике компании, только в первом полугодии 2024 года выручка компьютерных клубов в России превысила 14 млрд рублей. Это на 22% больше аналогичного результата в 2023-м. Наибольший рост в количестве заведений наблюдается в Санкт-Петербурге (23,8%) и Москве (17%).

Как отмечают аналитики, рост популярности компьютерных клубов в стране в основном происходит за пределами городов-миллионников. Больше двух третей заведений приходится на другие города и населённые пункты. Эксперты считают, что сфера продолжит расти и в 2025 году — рост может составить вплоть до 25%.