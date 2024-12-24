В России вырос спрос на компьютерные клубы — выручка превысила 25 млрд рублей

Как отмечают аналитики, рост популярности компьютерных клубов в стране в основном происходит за пределами городов-миллионников. Больше двух третей заведений приходится на другие города и населённые пункты. Эксперты считают, что сфера продолжит расти и в 2025 году — рост может составить вплоть до 25%.