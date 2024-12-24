В России вырос спрос на компьютерные клубы — выручка превысила 25 млрд рублей

Согласно статистике компании, только в первом полугодии 2024 года выручка компьютерных клубов в России превысила 14 млрд рублей. Это на 22% больше аналогичного результата в 2023-м. Наибольший рост в количестве заведений наблюдается в Санкт-Петербурге (23,8%) и Москве (17%).
Как отмечают аналитики, рост популярности компьютерных клубов в стране в основном происходит за пределами городов-миллионников. Больше двух третей заведений приходится на другие города и населённые пункты. Эксперты считают, что сфера продолжит расти и в 2025 году — рост может составить вплоть до 25%.