Украинский киберспортсмен вернулся в состав российской команды Team Spirit

Мулярчук брал паузу в карьере в сентябре 2024 года, тогда он покинул состав Team Spirit вместе со своим соотечественником Мирославом Колпаковым (Mira). При этом Мулярчук вернул прежний никнейм Yatoro, ранее он был Raddan.
Также отмечается, что в состав команды после отпуска вернулись россияне Магомед Халилов (Collapse) и Айрат Silent Газиев (Silent). В связи с возвращением данной тройки игроков на скамейку запасных команды переведен Алан Галлямов (Satanic).
Команда Team Spirit — двукратный чемпион мира по игре в Dota 2.