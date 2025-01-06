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Украинский киберспортсмен вернулся в состав российской команды Team Spirit

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинский игрок в Dota 2 Илья Мулярчук, который ранее объявлял о приостановке карьеры, вернулся в состав Team Spirit, сообщается в официальном Telegram-канале российской киберспортивной команды.

Источник: Спорт РИА Новости

Мулярчук брал паузу в карьере в сентябре 2024 года, тогда он покинул состав Team Spirit вместе со своим соотечественником Мирославом Колпаковым (Mira). При этом Мулярчук вернул прежний никнейм Yatoro, ранее он был Raddan.

Также отмечается, что в состав команды после отпуска вернулись россияне Магомед Халилов (Collapse) и Айрат Silent Газиев (Silent). В связи с возвращением данной тройки игроков на скамейку запасных команды переведен Алан Галлямов (Satanic).

Команда Team Spirit — двукратный чемпион мира по игре в Dota 2.