Смит заявил, что российские киберспортсмены примут участие в отборе на чемпионат мира

«Сейчас идет регистрация на чемпионат мира по компьютерному спорту 2025 года, и для нас она открыта так же, как и для всех. Федерация компьютерного спорта России зарегистрировала свою сборную по всем видам программы. Пока никакой информации, когда будут проходить региональные квалификации и как они будут разделены по регионам, нет», — добавил Смит, отвечая на вопрос, примут ли российские киберспортсмены участие в чемпионате мира.