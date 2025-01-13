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Смит заявил, что российские киберспортсмены примут участие в отборе на чемпионат мира

В ноябре Смит заявил о прекращении санкций Международной федерации киберспорта в отношении российских спортсменов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта (ФКС) России зарегистрировала национальную сборную для участия в чемпионате мира на общих основаниях. Об этом сообщил президент ФКС России Дмитрий Смит, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе федерации.

Российские киберспортсмены пропустили чемпионат мира в 2024 году из-за требований выступать в нейтральном статусе. В ноябре Смит заявил о прекращении санкций Международной федерации киберспорта в отношении российских спортсменов.

«С 11 по 19 ноября 2024 года в Эр-Рияде проходил съезд Международной федерации киберспорта, — сказал Смит. — Наш вопрос в повестку съезда включен не был, что явилось грубым нарушением. Все ограничения согласно уставу действовали до начала съезда. Поэтому мы считаем, что юридически санкции с нас сняты. Съезды Международной федерации киберспорта проходят во время чемпионата мира по компьютерному спорту. На данный момент точной даты проведения нет».

«Сейчас идет регистрация на чемпионат мира по компьютерному спорту 2025 года, и для нас она открыта так же, как и для всех. Федерация компьютерного спорта России зарегистрировала свою сборную по всем видам программы. Пока никакой информации, когда будут проходить региональные квалификации и как они будут разделены по регионам, нет», — добавил Смит, отвечая на вопрос, примут ли российские киберспортсмены участие в чемпионате мира.