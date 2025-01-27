Команда Team Spirit выиграла международный турнир по Counter-Strike 2

В январе Крышковец был признан лучшим киберспортсменом 2024 года по версии HLTV, представитель России впервые в истории добился такого достижения. Также donk был признан лучшим новичком 2024 года, лучшим открывающим игроком года и победил в номинации «лучший хайлайт года».