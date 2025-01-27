Команда Team Spirit выиграла международный турнир по Counter-Strike 2

В гранд-финале российский коллектив взял верх над Eternal Fire из Турции со счетом 3−1. В составе Team Spirit выступали Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий shiro Соколов (все — Россия), Мирослав zont1x Плахотя (Украина).
Призовой фонд соревнований составил 500 тысяч долларов. Российская команда заработала около 288 тысяч долларов призовых, занявшие второе место турки — 85 тысяч. В полуфинале Team Spirit обыграла украинский коллектив Natus Vincere (2−0) — лучшую команду по итогам 2024 года.
В январе Крышковец был признан лучшим киберспортсменом 2024 года по версии HLTV, представитель России впервые в истории добился такого достижения. Также donk был признан лучшим новичком 2024 года, лучшим открывающим игроком года и победил в номинации «лучший хайлайт года».