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Киберспортивные Олимпийские игры перенесли на 2026 или 2027 год — Sport Business

Олимпийские игры по киберспортивным дисциплинам, запланированные на 2025 год, будут отложены на 2026-й или даже 2027-й. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Sport Business.

Источник: Чемпионат.com

Официально Международный олимпийский комитет не сообщал о переносе. Однако инсайдеры отмечают, что подготовка идёт слишком медленно: разработчики игр недовольны тем, что до сих пор не знают деталей мероприятия, таких как место проведения и формат турнира. Из-за этого киберспортивную Олимпиада в этом году провести не удастся.

С 2021 года МОК проводит киберспортивные турниры по спортивным играм: среди них нет топовых дисциплин, зато есть велосимулятор и симулятор гребли. В октябре 2023 года Томас Бах объявил о планах провести полноценные Киберспортивные Олимпийские игры.