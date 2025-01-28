Киберспортивные Олимпийские игры перенесли на 2026 или 2027 год — Sport Business

Официально Международный олимпийский комитет не сообщал о переносе. Однако инсайдеры отмечают, что подготовка идёт слишком медленно: разработчики игр недовольны тем, что до сих пор не знают деталей мероприятия, таких как место проведения и формат турнира. Из-за этого киберспортивную Олимпиада в этом году провести не удастся.