Умер Виктор Антонов, ведущий художник Half-Life 2 и Dishonored

Виктор Антонов — один из самых известных художников в игровой индустрии. Он прославился в 2004 году после выхода Half-Life 2, где он работал над внешним обликом футуристического города Сити 17 в восточно-европейском стиле, придумал образы для солдат Альянса и внёс неоценимый вклад в дизайн проекта.