Российский состав Team Spirit победил на топ-турнире DreamLeague S25 с призовым $ 1 млн

Финальный матч начался в воскресенье и был прерван при счёте 2:1 в пользу Team Spirit из-за DDoS-атаки на компьютеры российских игроков. Организаторы и представители клуба на протяжении двух часов пытались решить проблему, но в итоге были вынуждены перенести решающие карты на два дня.