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Российский состав Team Spirit победил на топ-турнире DreamLeague S25 с призовым $ 1 млн

Российская Team Spirit стала чемпионом престижного онлайн-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финале «драконы» победили европейскую Tundra Esports — 3:2.

Финальный матч начался в воскресенье и был прерван при счёте 2:1 в пользу Team Spirit из-за DDoS-атаки на компьютеры российских игроков. Организаторы и представители клуба на протяжении двух часов пытались решить проблему, но в итоге были вынуждены перенести решающие карты на два дня.

Четвёртый сет с большим преимуществом выиграла Tundra Esports, сравняв счёт в серии. На пятой карте Team Spirit смогла достойно ответить, разгромив соперника и забрав титул себе.