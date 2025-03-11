Миллион долларов в CS2 разыграют в Астане: известны участники

Официальный аккаунт организации в социальных сетях объявил команды, которые поборются за миллион долларов.
«Вот такие команды получают прямые приглашения на PGL в Астане. Последние четыре места будут разыграны через квалификацию», — пишут о командах в социальных сетях.
Участники турнира PGL по CS2 в Астане:
- Team Spirit (первое место в мировом рейтинге);
- Natus Vincere (третье место);
- Eternal Fire (четвертое место);
- G2 (пятое место);
- The MongolZ (шестое место);
- Virtus.pro (10 место);
- Astralis (11 место);
- GamerLegion (14 место);
- paiN (13 место);
- FURIA (16 место);
- MIBR (17 место);
- BIG (20 место).
Можно заметить, что за миллион долларов в Астане поборются сразу четыре команды из топ-5 мирового рейтинга.
В составе команды Team Spirit, которая серьезно заявила о себе в 2024 году, выступает лучший игрок прошлого года Данил donk Крышковец, а в поддержке у него один из лучших снайперов современности — Дмитрий sh1ro Соколов.
В команде G2 одну из основных ролей исполняет звездный снайпер Илья m0NESY Осипов, а Natus Vincere может рассчитывать на возможного лучшего игрока в CS — Александр s1mple Костылев.
За Virtus.pro, где в последние годы было немало казахстанцев, на роль нового снайпера команды был выбрал наш соотечественник Кайсар ICY Файзнуров.
Таким образом, с 16 по 18 мая в Астане будет на кого посмотреть: киберспортивный турнир по CS 2 пройдет на «Барыс Арене».