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Миллион долларов в CS2 разыграют в Астане: известны участники

Лидеры мирового рейтинга в Counter-Strike 2 (CS2) приедут в Казахстан за миллионом долларов — объявлен состав на киберспортивный турнир PGL, который пройдет в Астане, передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

Официальный аккаунт организации в социальных сетях объявил команды, которые поборются за миллион долларов.

«Вот такие команды получают прямые приглашения на PGL в Астане. Последние четыре места будут разыграны через квалификацию», — пишут о командах в социальных сетях.

Участники турнира PGL по CS2 в Астане:

  • Team Spirit (первое место в мировом рейтинге);
  • Natus Vincere (третье место);
  • Eternal Fire (четвертое место);
  • G2 (пятое место);
  • The MongolZ (шестое место);
  • Virtus.pro (10 место);
  • Astralis (11 место);
  • GamerLegion (14 место);
  • paiN (13 место);
  • FURIA (16 место);
  • MIBR (17 место);
  • BIG (20 место).

Можно заметить, что за миллион долларов в Астане поборются сразу четыре команды из топ-5 мирового рейтинга.

В составе команды Team Spirit, которая серьезно заявила о себе в 2024 году, выступает лучший игрок прошлого года Данил donk Крышковец, а в поддержке у него один из лучших снайперов современности — Дмитрий sh1ro Соколов.

В команде G2 одну из основных ролей исполняет звездный снайпер Илья m0NESY Осипов, а Natus Vincere может рассчитывать на возможного лучшего игрока в CS — Александр s1mple Костылев.

За Virtus.pro, где в последние годы было немало казахстанцев, на роль нового снайпера команды был выбрал наш соотечественник Кайсар ICY Файзнуров.

Таким образом, с 16 по 18 мая в Астане будет на кого посмотреть: киберспортивный турнир по CS 2 пройдет на «Барыс Арене».